Giornaleditalia : Webuild, primo semestre 2022 con utile netto a €64 mln e ricavi a 3,9 mld (+24%) - Italian : Webuild: ricavi semestre volano a 3,87 miliardi (+24%) - Webuild_Group : 1H2022 risultati economico-finanziari in crescita €3,9 miliardi ricavi +24% €251 milioni EBITDA + 33% €124 milio… - Webuild_Group : #WebuildResults 1H2022: Portafoglio ordini supera €47,2 miliardi, con 38,5 miliardi di portafoglio costruzioni che… - fisco24_info : Webuild: ricavi semestre volano a 3,87 miliardi (+24%): Utile sale a 64 milioni, nuovi ordini per 8,1 miliardi -

Il management diha confermato la guidance per il 2022, conprevisti nella fascia compresa tra i 7 e il 7,5 miliardi di euro, coperti interamente dall'attuale backlog. La marginalità è ..., inei sei mesi volano a 3,87 miliardiWebuild chiude il primo semestre dell'anno con ricavi che salgono a 3,87 miliardi, con una crescita su base annua di 744 milioni pari al 24%. L'utile netto si attesta a 64 milioni, in crescita di 103 ...Grazie alle nuove commesse acquisite da inizio anno per 8,1 miliardi il portafoglio ordini sale a oltre 47 miliardi dando copertura al fatturato dei prossimi tre anni. Confermata la guidance per il 20 ...