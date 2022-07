Victoria De Angelis dei Maneskin | intimo trasparente | prende il sole così | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 luglio 2022) Vacanza all'insegna della libertà perDe. La bassista deisi trova a Ibiza per trascorrere qualche giorno in totale divertimento. Inutile dire che come al solitotiene aggiornati i numerosi fan. E per farlo cosa c'è di meglio delle foto e storie su Instagram? Qui, tra gli scatti, la si vede senza parte sopra del costume. Anche lei, come tante altre colleghe del mondo dello spettacolo, ha deciso di sdoganare il Senza veli. Ma non è tutto, perché la Dedeve aver preso anche parecchio. La 22enne, in una foto in cui la si vede di spalle in posa, mostra un top nero alzato in modo da far vedere la schiena e un. Oltre al fisico, non passa inosservata la scottatura. La De ...