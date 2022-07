Uomini e Donne | Andrea Cerioli sbotta su Instagram | “Siete dei falliti | dei miserabili!”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 29 luglio 2022), storico ex tronista di(ruolo che ha occupato ben due volte, trovando entrambe le volte l’amore) nonché ex naufraga della penultima edizione dell’Isola dei Famosi 2021, poco fa susi è sfogato duramente contro una categoria di persone che non sopporta: gli omofobi, ma anche quanti non difendono chi viene vessato, bullizzato e spesso anche picchiato solo per il proprio orientamento sessuale., le coppie in crisi dell’estate 2022 Anche quest'anno le alte temperature stanno giocando brutti scherzi ad alcune coppie all'apparenza inossidabili, il lungo sfogo ...