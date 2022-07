Ultime Notizie – Vaiolo delle scimmie | Spagna conferma primo morto

(Di venerdì 29 luglio 2022) C’è uncasoto di morte per ilin. Lo ha reso noto il ministero spagnolo della Salute, aggiungendo che al momento vi sono 4.298 casi di persone infettate nel Paese. Su 3.750 ammalati di cui si hanno informazioni disponibili, 20 sono stati ricoverati e uno è. Fra gli ammalati si contano 4.081 uomini e 64 donne, mentre di tre non è stato reso noto il sesso. L’età è compresa fra 10 mesi e 88 anni, con una media di 37. San Francisco e lo Stato di New York hanno dichiarato l’emergenza di salute pubblica per la crescente epidemia di. L’azionedue aree fra le più colpite dal virus viene messa in campo mentre ...

SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - SkyTG24 : #CrisiDiGoverno 'Ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro… - SkyTG24 : ??? 'L'Italia è forte quando sa essere unita. Ha bisogno di un governo capace di muoversi con efficacia e tempestivi… - eziomauro : Elezioni politiche 2022, le ultime notizie: Calenda presenta Gelmini e Carfagna - la Repubblica - zazoomblog : Ultime Notizie – Marsilio nella bufera: “Basito per una vita ho difeso Carfagna e Gelmini” - #Ultime #Notizie… -

Il Sole 24 ORE

Secondo quanto riportato nelleore da una nota del ministero della Salute, in Spagna si è registrato il primo morto in Europa a causa del vaiolo delle scimmie , virus che si sta rapidamente ...Nessuna deroga al tetto dei due mandati . Il M5S ha deciso: è passata la linea del co - fondatore e garante Beppe Grillo . Saltano, dunque, nomi storici del Movimento, come Roberto Fico, Paola Taverna,... Ucraina ultime notizie. Bombe sui prigionieri Azov, almeno 50 morti. Telefonata Blinken-Lavrov Il Napoli insiste per Kepa, il portiere scelto per essere il titolare della prossima stagione. Lo spagnolo al Chelsea non gioca più ...MARIGLIANO - Una controversia che ciclicamente irrope nelle famiglie sui tesseramenti e sugli obblighi dei tesserati e delle società sportive. Un genitore espone il suo punto di vista : "Scrivo al vos ...