Tra Mara Carfagna e Carlo Calenda è scoppiato l'amore: quando i due s'insultavano di brutto (Di venerdì 29 luglio 2022) "I grandi amori si annunciano in modo preciso. Appena la vedi dici: chi è questa stronza?". L'aforisma di Ennio Flaiano pare scritto apposta per Carlo Calenda e Mara Carfagna. L'ex ministra berlusconiana sta per entrare in Azione, nel senso del partito dell'ex ministro del governo Renzi. Eppure, tra i due, non correva buon sangue. E non si parla della notte dei tempi. Qualche estate fa, per la precisione tre, i due furono protagonisti di un duello dialettico che arrivò persino agli insulti personali. Ad accendere la miccia, l'intervento della stessa Carfagna ad Agorà, su Raitre, dove l'allora coordinatrice nazionale di Forza Italia, parlando dell'ipotesi di un nuovo movimento a sinistra guidato dall'ex ministro aveva commentato con sarcasmo: «Il ragazzo mi sembra un po' ...

