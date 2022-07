Superbike oggi, GP Repubblica Ceca 2022: orari prove libere, programma, tv, streaming TV8 e Sky (Di venerdì 29 luglio 2022) Torna dopo una settimana di pausa il Mondiale Superbike con il Gran Premio della Repubblica Ceca. Manca sempre meno al sesto appuntamento del 2022, categoria oltremodo avvincente che torna in azione dopo le emozioni della sfida di Donington Park (Regno Unito). Most Autodrome accoglierà le derivate nel fine settimana che ci apprestiamo a commentare, un tracciato molto complesso che non permette il minimo errore. Sono 4.212 i chilometri per un percorso che negli ultimi anni è stato utilizzato prevalentemente dalle auto e dai camion. Al comando della graduatoria generale c’è lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) con 246 punti contro i 229 del britannico Jonathan Rea (Kawasaki). Al terzo posto spicca il turco Toprak Razgatl?o?lu (Yamaha), attualmente fermo a 203 punti dopo un week-end perfetto in Inghilterra. La due ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) Torna dopo una settimana di pausa il Mondialecon il Gran Premio della. Manca sempre meno al sesto appuntamento del, categoria oltremodo avvincente che torna in azione dopo le emozioni della sfida di Donington Park (Regno Unito). Most Autodrome accoglierà le derivate nel fine settimana che ci apprestiamo a commentare, un tracciato molto complesso che non permette il minimo errore. Sono 4.212 i chilometri per un percorso che negli ultimi anni è stato utilizzato prevalentemente dalle auto e dai camion. Al comando della graduatoria generale c’è lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) con 246 punti contro i 229 del britannico Jonathan Rea (Kawasaki). Al terzo posto spicca il turco Toprak Razgatl?o?lu (Yamaha), attualmente fermo a 203 punti dopo un week-end perfetto in Inghilterra. La due ...

MotorcycleSp : Francesco Bagnaia è uno dei principali protagonisti della MotoGP di oggi, ma il suo futuro potrebbe... #MotoGP… - sportli26181512 : Race of Champions, Bagnaia: 'Tutti vogliamo vincere'. VIDEO: Pecco Bagnaia è carico per la Race of Champions: 'Vogl… - sportli26181512 : World Ducati Week, oggi su Sky c'è la Race of Champions: LIVE dalle 17: Scocca l'ora della Race of Champions, l'imp… - MotorcycleSp : Il British Superbike Championship torna questo fine settimana dopo una pausa di oltre un mese. Brand... #Velocità… - MotorcycleSp : Álvaro Bautista corre oggi nel Campionato del Mondo Superbike, ma lo spagnolo una volta ha gareggiat... #MotoGP… -