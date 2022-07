Sampdoria, i 22 convocati per l’amichevole contro il Besiktas: out Quagliarella (Di venerdì 29 luglio 2022) Ultimato l’allenamento odierno nel ritiro di Bogliasco, Marco Giampaolo ha diramato la lista dei 22 convocati per l’amichevole di domani della Sampdoria contro il Besiktas. Assenti Andrea Conti, Manolo Gabbiadini, Simone Trimboli e Fabio Quagliarella, quest’ultimo vittima di un affaticamento muscolare. Portieri: Audero, Ravaglia, Tantalocchi. Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Depaoli, Ferrari, Leverbe, Murillo, Murru. Centrocampisti: Candreva, Damsgaard, Leris, Malagrida, Rincon, Sabiri, Verre, Vieira, Yepes. Attaccanti: Caputo, De Luca. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 luglio 2022) Ultimato l’allenamento odierno nel ritiro di Bogliasco, Marco Giampaolo ha diramato la lista dei 22perdi domani dellail. Assenti Andrea Conti, Manolo Gabbiadini, Simone Trimboli e Fabio, quest’ultimo vittima di un affaticamento muscolare. Portieri: Audero, Ravaglia, Tantalocchi. Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Depaoli, Ferrari, Leverbe, Murillo, Murru. Centrocampisti: Candreva, Damsgaard, Leris, Malagrida, Rincon, Sabiri, Verre, Vieira, Yepes. Attaccanti: Caputo, De Luca. SportFace.

sportface2016 : #Sampdoria, i 22 convocati per l’amichevole contro il #Besiktas: out #Quagliarella - SampNews24 : Convocati #Sampdoria per il #Besiktas: le scelte di #Giampaolo - sampdoria : ??????? | TRAINING Mattutino al 'Mugnaini': ventidue i convocati di #Giampaolo per #BesiktasSamp. - SampNews24 : #Pulgar-#Sampdoria, il cileno non parte con la #Fiorentina: cessione vicina - SampNews24 : #Contini-#Sampdoria, attesi sviluppi: il Napoli lo convoca per il ritiro di Castel di Sangro -