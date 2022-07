Ruba un camion di Amazon dopo una rapina e si schianta contro le auto in corsa | arrestato

infoitinterno : Riverside: ruba un camion di Amazon dopo una rapina e si schianta contro altre auto, arrestato -

LAPRESSE

Prima ha rapinato alcune abitazioni, poi, per fuggire, ha rubato undi Amazon, schiantandosi poi contro diverse auto in corsa . E' accaduto a Riverside , in California : il 32enne è stato inseguito dalla polizia di Riverside, che lo ha localizzato con il GPS. ...... dove Raffaele Castellazzi ha dovuto ordinare, superando il limite del paradosso, undi ... Impastati con il pepe vanno a. Sappada, una miniera di sapori nel cuore delle Dolomiti di Gian Luca ... Riverside: ruba un camion di Amazon dopo una rapina e si schianta contro altre auto, arrestato - LaPresse Prima ha rapinato alcune abitazioni, poi, per fuggire, ha rubato un camion di Amazon, schiantandosi poi contro diverse auto in corsa. E' accaduto a Riverside, in California: il 32enne è stato inseguit ...A quel punto ha abbandonato il mezzo per fuggire a piedi ma non è riuscito a superare le barriere ed è stato arrestato. Nella fuga ha colpito varie auto e il camioncino ha smesso di funzionare. L’uomo ...