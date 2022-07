Meta smette di pagare gli editori di news negli Stati Uniti (Di venerdì 29 luglio 2022) Mesi e mesi di trattative, indicazioni sulla proprietà intellettuale (economicamente riconosciuta) di un contenuto editoriale pubblicato sulle piattaforme social. Poi, dopo piani triennali scritti e sottoscritti, il colpo di scena sotto forma del più classico dei passi indietro: Meta non pagherà più gli editori per le loro news negli Stati Uniti. Un cambio di linea che, ovviamente, è destinato – ancora una volta – a rivoluzionare il mondo dell’informazione. Perché quel terreno che sembrava essere fertile, ora si sta inaridendo. In assenza di (soldi) liquidi. LEGGI ANCHE > Meta ha registrato un calo delle entrate trimestrali: è la prima volta in assoluto La notizia è stata riportata a Axios che, dopo aver ricevuto questa indiscrezione, ha contattato ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 29 luglio 2022) Mesi e mesi di trattative, indicazioni sulla proprietà intellettuale (economicamente riconosciuta) di un contenutoale pubblicato sulle piattaforme social. Poi, dopo piani triennali scritti e sottoscritti, il colpo di scena sotto forma del più classico dei passi indietro:non pagherà più gliper le loro. Un cambio di linea che, ovviamente, è destinato – ancora una volta – a rivoluzionare il mondo dell’informazione. Perché quel terreno che sembrava essere fertile, ora si sta inaridendo. In assenza di (soldi) liquidi. LEGGI ANCHE >ha registrato un calo delle entrate trimestrali: è la prima volta in assoluto La notizia è stata riportata a Axios che, dopo aver ricevuto questa indiscrezione, ha contattato ...

AnonimoQuadraro : RT @giornalettismo: Un portavoce di #Meta ha detto che gli utenti non cercano più notizie su #Facebook e per questo non ha senso proseguire… - giornalettismo : Un portavoce di #Meta ha detto che gli utenti non cercano più notizie su #Facebook e per questo non ha senso proseg… - cammisafra : Deve pur giungere il momento in cui un uomo smette di essere diviso a metà, in cui un uomo si trova esattamente dov… - domenicodeluchi : @Lupolupus2 @dario39355099 Non lo bevo mai da chi lascia la moka sul fuoco finché non smette di sbuffare. Il quel m… - FRAXCHARLES : minimo domani nella sprint a dennis la macchina smette di collaborare si e no a metà gara -