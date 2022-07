LIVE F1, GP Ungheria 2022 in DIRETTA: Leclerc comanda la FP2, 3° Sainz e 4° Verstappen (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.54 Ferrari va molto forte con entrambe le macchine, mentre indietro Verstappen con le gomme medie gira sull’1:24. 17.52 Volano le Ferrari con gomme diverse: Leclerc (medie) e Sainz (soft) sull’1:23 basso. 17.50 1:23.2 per Sainz con gomme soft che vola davvero sul passo gara. 17.48 1:23.1 per Sainz come giro d’attacco con le soft sul passo gara. 17.45 Ora apprestiamoci a vivere dei long-run. 17.42 Ferrari dunque performante soprattutto con le medie rispetto alle altre, mentre molto bene Norris e la McLaren con le soft. 17.40 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Charles Leclerc Ferrari1:18.445 4 2 Lando NORRIS McLaren+0.217 33 Carlos Sainz Ferrari+0.231 4 4 Max ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.54 Ferrari va molto forte con entrambe le macchine, mentre indietrocon le gomme medie gira sull’1:24. 17.52 Volano le Ferrari con gomme diverse:(medie) e(soft) sull’1:23 basso. 17.50 1:23.2 percon gomme soft che vola davvero sul passo gara. 17.48 1:23.1 percome giro d’attacco con le soft sul passo gara. 17.45 Ora apprestiamoci a vivere dei long-run. 17.42 Ferrari dunque performante soprattutto con le medie rispetto alle altre, mentre molto bene Norris e la McLaren con le soft. 17.40 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 CharlesFerrari1:18.445 4 2 Lando NORRIS McLaren+0.217 33 CarlosFerrari+0.231 4 4 Max ...

