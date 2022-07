“L’ho uccisa | venite” Si accanisce sulla moglie e chiama i carabinieri | cosa è successo prima

(Di venerdì 29 luglio 2022) Sono sempre più macabri i dettagli del femminicidio avvenuto a San Biagio, Genova. Un uomo ha ucciso lacon una corda stretta al collo, l’ha strangolata con la forza delle sue braccia, nel capanno di legno di fronte a casa. Poi hato ie ha confessato: “mi a prendere”, ha detto Sebastiano Cannella, 58 anni, escavatorista. Lasiva Marzia Bettino. Appena compiuto il femminicidio, dopo la drammatica telefonata ai militari mentre il killer vagava per la Valpolcevera nella villetta si sono precipitati i due figli. “Non doveva ucciderla, piuttosto poteva spaccare il muro, tirare giù la casa”, è stato il grido di dolore di uno dei due, Andrea, 30 anni,che dalla stretta strada asfaltata arrivassero parenti, amici, ...

