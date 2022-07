Le storie di aborto sul grande e piccolo schermo da “Dirty Dancing” a “Grey’s Anatomy” (Di venerdì 29 luglio 2022) L’aborto è stato rappresentato in televisione e nel cinema fin dai film muti dell’inizio del XX secolo. Steph Herold, ricercatrice di Abortion Onscreen, un programma di Advancing New Standards in Reproductive Health dell’Università della California, con i suoi colleghi del programma, hanno guardato più di 500 trame riguardanti l’aborto in diversi generi, come la fiction storica, i drammi medici, la fantascienza e persino le commedie. “Negli ultimi dieci anni, con il proliferare delle restrizioni alla procedura in tutto il Paese, anche il numero di storie sull’aborto sullo schermo è aumentato drasticamente” spiega Herold in un articolo di opinione sul Washington Post. “Nel 2012, abbiamo documentato solo 15 trame sull’aborto, mentre nel 2021 ne abbiamo trovate 47. Tuttavia, anziché ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 29 luglio 2022) L’è stato rappresentato in televisione e nel cinema fin dai film muti dell’inizio del XX secolo. Steph Herold, ricercatrice di Abortion Onscreen, un programma di Advancing New Standards in Reproductive Health dell’Università della California, con i suoi colleghi del programma, hanno guardato più di 500 trame riguardanti l’in diversi generi, come la fiction storica, i drammi medici, la fantascienza e persino le commedie. “Negli ultimi dieci anni, con il proliferare delle restrizioni alla procedura in tutto il Paese, anche il numero disull’sulloè aumentato drasticamente” spiega Herold in un articolo di opinione sul Washington Post. “Nel 2012, abbiamo documentato solo 15 trame sull’, mentre nel 2021 ne abbiamo trovate 47. Tuttavia, anziché ...

