In Italia si continua a non «consentire la presentazione di liste anche con Spid» (Di venerdì 29 luglio 2022) Marco Cappato ha dato il via a una campagna per rendere reale la possibilità di raccogliere in meno di un mese quelle 60 mila firme che gli servono per presentarsi con una lista nuova alle elezioni 2022. L’appello per «consentire la presentazione di liste anche con Spid» è stato fatto direttamente a Mario Draghi e oggi è stato presentato il simbolo di Referendum e Democrazia, per la quale è stata anche avviata la raccolta delle candidature. Cappato fa sapere che non c’è stata risposta dal Governo in merito alla firma digitale sulle liste: «Non c’è più tempo: alle nuove liste è di fatto preclusa ogni alleanza se non si elimina l’ostacolo delle firme. Le nostre saranno “liste manifesto” per resistere alla chiusura violenta della ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 29 luglio 2022) Marco Cappato ha dato il via a una campagna per rendere reale la possibilità di raccogliere in meno di un mese quelle 60 mila firme che gli servono per presentarsi con una lista nuova alle elezioni 2022. L’appello per «ladicon» è stato fatto direttamente a Mario Draghi e oggi è stato presentato il simbolo di Referendum e Democrazia, per la quale è stataavviata la raccolta delle candidature. Cappato fa sapere che non c’è stata risposta dal Governo in merito alla firma digitale sulle: «Non c’è più tempo: alle nuoveè di fatto preclusa ogni alleanza se non si elimina l’ostacolo delle firme. Le nostre saranno “manifesto” per resistere alla chiusura violenta della ...

