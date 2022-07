Ilona Bogus, la 16enne scomparsa il 21 luglio in provincia di Ravenna: aveva litigato con la madre a causa di sms “segreti” (Di venerdì 29 luglio 2022) È uscita di casa e non è più tornata. Sono in corso le ricerche di Ilona Bogus, una studentessa di 16 anni scomparsa dalla sua abitazione ad Alfonsine (Ravenna) nella serata di giovedì 21 luglio, in seguito ad una discussione in ambito familiare. Secondo una testimonianza la 16enne di origine moldava è stata vista per l’ultima volta ad Alfonsine un paio di ore dopo il litigio, verso le 22.16. Inoltre, in seguito agli appelli della mamma su Facebook, una donna le ha comunicato di aver visto la figlia su un treno partito da Ravenna e diretto a Rimini alle 5.30 di venerdì 22 luglio. Altre segnalazioni, la cui attendibilità è dubbia, hanno collocato la ragazza nel Riminese, nel Lughese e nel Ferrarese. Al momento non è escluso che l’allontanamento sia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) È uscita di casa e non è più tornata. Sono in corso le ricerche di, una studentessa di 16 annidalla sua abitazione ad Alfonsine () nella serata di giovedì 21, in seguito ad una discussione in ambito familiare. Secondo una testimonianza ladi origine moldava è stata vista per l’ultima volta ad Alfonsine un paio di ore dopo il litigio, verso le 22.16. Inoltre, in seguito agli appelli della mamma su Facebook, una donna le ha comunicato di aver visto la figlia su un treno partito dae diretto a Rimini alle 5.30 di venerdì 22. Altre segnalazioni, la cui attendibilità è dubbia, hanno collocato la ragazza nel Riminese, nel Lughese e nel Ferrarese. Al momento non è escluso che l’allontanamento sia ...

