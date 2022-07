I nomi di un possibile governo a guida Meloni (Di venerdì 29 luglio 2022) Da quando ha ottenuto rassicurazioni sulla regola interna alla coalizione di centrodestra che consentirà al leader del partito più votato di indicare il candidato premier, Giorgia Meloni ha ripreso a rassicurare sulla linea atlantista di un suo eventuale governo. Per questo motivo, con l’avvicinarsi delle elezioni iniziano i ragionamenti sulla composizione del nuovo esecutivo, mentre il vertice di ieri con Lega e Forza Italia le ha conferito pieni mandati per la compilazione delle liste. Nell’ottica atlantista – rivelano alcune fonti dirigenziali del partito al Fatto Quotidiano – nei posti chiave come Difesa ed Esteri, Meloni potrebbe indicare figure tecniche e di garanzia per l’Occidente. Mentre si fa largo una lista di altri nomi, tra i quali l’ex presidente del Senato di Forza Italia Marcello Pera e l’ex ministro ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Da quando ha ottenuto rassicurazioni sulla regola interna alla coalizione di centrodestra che consentirà al leader del partito più votato di indicare il candidato premier, Giorgiaha ripreso a rassicurare sulla linea atlantista di un suo eventuale. Per questo motivo, con l’avvicinarsi delle elezioni iniziano i ragionamenti sulla composizione del nuovo esecutivo, mentre il vertice di ieri con Lega e Forza Italia le ha conferito pieni mandati per la compilazione delle liste. Nell’ottica atlantista – rivelano alcune fonti dirigenziali del partito al Fatto Quotidiano – nei posti chiave come Difesa ed Esteri,potrebbe indicare figure tecniche e di garanzia per l’Occidente. Mentre si fa largo una lista di altri, tra i quali l’ex presidente del Senato di Forza Italia Marcello Pera e l’ex ministro ...

Donatel58978575 : RT @chieselli: @DrMCecconi Ma è possibile che ogni parola a favore del vaccino provenga da elementi impastoiati con l'europa? Non compriam… - terminologia : @pin_klo @Giulia_B Certamente sono in campagna elettorale però seguo da tempo questi temi e si continuano a fare gl… - Francy727406661 : @supremanes @lully82 @sonounafatina_ @giaaalo @elle22__ Forse si nn saprei. Nn ho mai sentito che padrino e madrina… - PsoccerCOM : RT @tvdellosport: ?? MILAN IN VANTAGGIO 2-0 AL TERMINE DEL PRIMO TEMPO Buoni primi 45’ dei rossoneri di Stefano Pioli. Le due reti portano… - FMorriMorri : @jutuve @chiaramilanista @ale18riva @ZonaBianconeri Credo sia donna ma al giorno d'oggi non ci sono più certezze!!!… -