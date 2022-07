Grande Fratello Vip Party: i due ex gieffini scelti per la conduzione (Di venerdì 29 luglio 2022) Alfonso Signorini è impegnato con la chiusura del cast della settima edizione del GF Vip. Intanto però sono stati scelti i due conduttori del Grande Fratello Vip Party. Se l’anno scorso è toccato a Giulia Salemi e Gaia Zorzi, da settembre alla conduzione del programma di Mediaset Infinity vedremo Piepraolo Pretellie Soleil Sorge. Grande Fratello Vip Party 7: Soleil e Pierpaolo alla conduzione. Dopo l’esperienza su Rai Uno con Tale e Quale Show e Domenica In Pierpaolo torna all’ovile, alla corte di Alfonso Signorini. Anche per Soleil è un ritorno a casa dopo essere stata opinionista di Barbara d’Urso per La Pupa e il Secchione Show su Italia 1. Sia Pretelli che la Sorge hanno la parlantina giusta per condurre uno show dinamico come il ... Leggi su biccy (Di venerdì 29 luglio 2022) Alfonso Signorini è impegnato con la chiusura del cast della settima edizione del GF Vip. Intanto però sono statii due conduttori delVip. Se l’anno scorso è toccato a Giulia Salemi e Gaia Zorzi, da settembre alladel programma di Mediaset Infinity vedremo Piepraolo Pretellie Soleil Sorge.Vip7: Soleil e Pierpaolo alla. Dopo l’esperienza su Rai Uno con Tale e Quale Show e Domenica In Pierpaolo torna all’ovile, alla corte di Alfonso Signorini. Anche per Soleil è un ritorno a casa dopo essere stata opinionista di Barbara d’Urso per La Pupa e il Secchione Show su Italia 1. Sia Pretelli che la Sorge hanno la parlantina giusta per condurre uno show dinamico come il ...

