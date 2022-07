Furto in un bar-tabacchi di Paduli, banda di ladri scappa con bottino da 5mila euro (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPaduli (Bn) – Furto in un bar tabacchi di Paduli, in provincia di Benevento. Nella notte, intorno alle ore 3,40, quattro malviventi, con il volto travisato, hanno tagliato le grate del condotto dell’aria condizionata e si sono introdotti all’interno dell’attività commerciale in contrada Carpinelli riuscendo ad asportare sigarette per un valore di 5mila euro. Portati via anche 200 euro in contanti dal registratore di cassa. Sono ora in corso le indagini da parte dei Carabinieri per far luce sulla vicenda. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) –in un bardi, in provincia di Benevento. Nella notte, intorno alle ore 3,40, quattro malviventi, con il volto travisato, hanno tagliato le grate del condotto dell’aria condizionata e si sono introdotti all’interno dell’attività commerciale in contrada Carpinelli riuscendo ad asportare sigarette per un valore di. Portati via anche 200in contanti dal registratore di cassa. Sono ora in corso le indagini da parte dei Carabinieri per far luce sulla vicenda. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

