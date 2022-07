Entro il 2026 internet veloce in 7mln di case: l’annuncio sulla banda ultralarga (Di venerdì 29 luglio 2022) Entro il 2026 l’internet veloce della banda ultralarga arriverà in circa 7 milioni di case: è quanto ha annunciato il Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale in occasione della firma, in data odierna, dei contratti per l’avvio dei lavori relativi ai bandi Italia a 1 Giga e Italia 5G tra l’Amministratore delegato di Infratel Italia, Marco Bellezza e i rappresentanti delle aziende aggiudicatarie Inwit, Open fiber e Tim. Dopo il recente annuncio, che vede l’Italia primo Paese europeo a dotarsi della banda ultralarga in tutte le aree della penisola grazie a fondi pubblici, entrano nell’operatività le attività per portare Entro il 2026 internet ... Leggi su fmag (Di venerdì 29 luglio 2022)ill’dellaarriverà in circa 7 milioni di: è quanto ha annunciato il Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale in occasione della firma, in data odierna, dei contratti per l’avvio dei lavori relativi ai bandi Italia a 1 Giga e Italia 5G tra l’Amministratore delegato di Infratel Italia, Marco Bellezza e i rappresentanti delle aziende aggiudicatarie Inwit, Open fiber e Tim. Dopo il recente annuncio, che vede l’Italia primo Paese europeo a dotarsi dellain tutte le aree della penisola grazie a fondi pubblici, entrano nell’operatività le attività per portareil...

