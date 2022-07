Dayane Mello si scaglia contro Giulia De Lellis

fanpage : Giulia De Lellis è tornata a parlare dei problemi avuti con l’acne e dei suoi progressi, normalizzando anche la sen… - AngoloDV : Giulia De Lellis, è scontro con Dayane Mello: ecco perché #giuliadelellis #gfvip #dayanemello #solemello #solearmy… - IsaeChia : Dayane Mello contro Giulia De Lellis: “Vive nel trucco e nel photoshop, pessimo esempio” Intanto sui social circo… - livelifeVale : RT @harsiness: io che mi sono appena ricordata che dayane mello è stata con carlo beretta che è l’attuale fidanzato di gdl questo drama mer… - DonnaGlamour : “Vivi nel trucco e Photoshop”: Dayane Mello contro Giulia De Lellis -

Non corre buon sangue tra Giulia De Lellis eSi vocifera, da qualche tempo, che la modella brasiliana nutra una certa antipatia nei confronti dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ora affermatissima influencer con più di 5 ..., Boro Boro è il nuovo fidanzato/ La risposta dell'ex Gf vip 5critica l'influencer Il portale WHOOPSEE ha riportato in un post il discorso di Giulia De Lellis sull'auto - ...Dayane Mello sembra non sopportare proprio la collega Giulia De Lellis, molti dicono che questi dissapori derivino dal fatto che l'influencer brasiliana è la ex fidanzata dell'attuale compagno di Giul ...Giulia De Lellis è tornata a parlare dei problemi avuti con l’acne e dei suoi progressi, normalizzando anche la sensazione di disagio che si prova ...