Confcooperative Campania | rilanciare le chiese abbandonate | un corso per i giovani dai 18 ai 35 anni

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 29 luglio 2022) Mostrare atra i 18 e i 35, già Animatori di Comunità del Progetto Policoro, l’azione della cooperazione nella rivalutazione di beni ecclesiastici in disuso in alcune zone di Napoli. Questo l’obiettivo del campo residenziale “La cultura che riscatta e rigenera, co-operatori di bellezza”, cheorganizza per il 2022 pensando alla formazione dei più. Dalla Sanità al centro storico, negli ultimi, le cooperative sociali, le fondazioni e più in generali le realtà del Terzo settore, hanno ottenuto la gestione di beni a cui hanno donato una seconda vita, ravvivando i quartieri in cui tali beni si trovano. “Siamo alla seconda edizione del campo residenziale per gli Animatori di Comunità del Progetto Policoro. Il senso è mostrare – attraverso ...