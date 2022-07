Luxgraph : Cisgiordania:16enne palestinese ucciso da esercito Israele - voceditalia : Cisgiordania: 16enne palestinese ucciso da esercito Israele -

Agenzia ANSA

Un ragazzo palestinese di 16 anni è stato colpito a morte dal fuoco di militari israeliani durante scontri avvenuti oggi in, nel villaggio di al - Mughayer. Lo ha riferito il ministero della sanità palestinese, citato dalla agenzia di stampa Maan. Secondo il ministero il ragazzo è' stato colpito al petto da un ...... Vi scriviamo come Club calcistici palestinesi dei territori occupati dellae della ... per mano dei soldati israeliani, solo nell'ultimo anno hanno perso la vita ilSaeed Odeh, il ... Cisgiordania:16enne palestinese ucciso da esercito Israele - Ultima Ora