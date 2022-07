Chiara Rabbi svela i motivi della rottura con Davide Donadei: «Non sono un mostro» (Di venerdì 29 luglio 2022) Un po' di giorni fa, Chiara Rabbi e Davide Donadei hanno annunciato ai fan di Uomini e Donne la loro rottura. La notizia ha lasciato un po' tutti di stucco, in quanto i due sembravano essere piuttosto presi l'uno dall'altra. Ad ogni modo, subito dopo la diffusione di questa notizia, in molti hanno cominciato ad indagare per cercare di capire quali fossero le cause celate dietro la loro decisione. Diversi utenti avevano ipotizzato che la colpa potesse essere di Chiara e della sua gelosia ossessiva. Dopo l'ennesimo gossip a riguardo, la ragazza ha deciso di rompere il silenzio, malgrado precedentemente avesse detto di non voler parlare della faccenda. La Rabbi ha negato di essere stata lei la principale causa della ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 29 luglio 2022) Un po' di giorni fa,hanno annunciato ai fan di Uomini e Donne la loro. La notizia ha lasciato un po' tutti di stucco, in quanto i due sembravano essere piuttosto presi l'uno dall'altra. Ad ogni modo, subito dopo la diffusione di questa notizia, in molti hanno cominciato ad indagare per cercare di capire quali fossero le cause celate dietro la loro decisione. Diversi utenti avevano ipotizzato che la colpa potesse essere disua gelosia ossessiva. Dopo l'ennesimo gossip a riguardo, la ragazza ha deciso di rompere il silenzio, malgrado precedentemente avesse detto di non voler parlarefaccenda. Laha negato di essere stata lei la principale causa...

