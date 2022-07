Autodemolitori Roma: ok dalla giunta ad avvio procedure per l’individuazione di siti alternativi (Di venerdì 29 luglio 2022) La giunta Capitolina ha approvato oggi una memoria presentata congiuntamente dagli assessori all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi e all’Urbanistica Maurizio Veloccia con la quale viene dato mandato, per le rispettive competenze, di avviare le procedure necessarie all’individuazione dei siti dove rilocalizzare i centri di autodemolizione coinvolti nel vasto incendio che ha colpito le aree del Parco di Centocelle lo scorso 9 luglio. In particolare, la giunta attribuisce all’Assessora Alfonsi il compito di istituire e coordinare un tavolo tecnico congiunto per la verifica delle conformità ambientali dei siti da individuare, in ottemperanza alle prescrizioni del vigente Piano regolatore generale di Roma Capitale e del Piano ... Leggi su italiasera (Di venerdì 29 luglio 2022) LaCapitolina ha approvato oggi una memoria presentata conmente dagli assessori all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi e all’Urbanistica Maurizio Veloccia con la quale viene dato mandato, per le rispettive competenze, di avviare lenecessarie aldeidove rilocalizzare i centri di autodemolizione coinvolti nel vasto incendio che ha colpito le aree del Parco di Centocelle lo scorso 9 luglio. In particolare, laattribuisce all’Assessora Alfonsi il compito di istituire e coordinare un tavolo tecnico congiunto per la verifica delle conformità ambientali deida individuare, in ottemperanza alle prescrizioni del vigente Piano regolatore generale diCapitale e del Piano ...

