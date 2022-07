A 24 A25 – FdI | azzerare il pedaggio

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 luglio 2022) , “si è atteso anche troppo” – “Davvero inaccettabile – secondo FdI – che le Istituzioni abbiano accantonato per oltre un anno la possibilità di eliminare ilper il transito sul tratto urbano dell’A.24. A quanto si apprende, Sindaco uscente, presidente Zingaretti, sindaco Gualtieri erano al corrente della proposta avanzata dalla concessionaria Strada dei Parchi in merito. “Sorprende – aggiunge il comunicato – che in tempi di gravi difficoltà economiche per le famiglie, non si è provveduto all’azzeramento delpiù volte richiesto dai cittadini. Se era stata persino codificata una procedura selettiva per accedere all’esonero del pagamento, perché Regione Lazio, Città Metropolitana e Campidoglio, non si sono attivati per arrivare all’applicazione del progetto concordato dal tavolo di coordinamento tra Roma Capitale e la concessionaria ...