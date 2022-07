Vuelta a Castilla y Leon 2022 | Simon Yates si aggiudica la seconda tappa e la classifica generale

(Di giovedì 28 luglio 2022) Era il favoritissimo, dopo la recente affermazione alla Prueba Villafranca – Ordiziako Klasika, e non ha tradito le aspettative, lanciandosi con una forma spaziale verso i prossimi appuntamenti (San Sebastian edi Spagna).siladella, conquistando così anche la. La corsa iberica infatti era una due giorni, dopo la volata di ieri, frazione impegnativa con 189,3 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Guijuelo. Attivissima la BikeExchange – Jayco dia rintuzzare tutti gli attacchi (ci ha provato anche Vincenzo Nibali con una fuga da lontano), poi il britannico si è ...

In particolare il tentativo di fuga del francese prometteva bene, quando mancavano 10 chilometri al traguardo finale presso Morales del Vino , ma il plotone guidato dai team BikeExcghange e Israel - ...Il ciclista lombardo del team Israel - Premier Tech ha vinto oggi la prima tappa dellay Leon, ovvero la Benavente - Morales del Vino, di 156.7 chilometri. La frazione odierna è ...Periodo di forma splendida, questo, per Simon Yates che in questa settimana porta a tre le sue vittorie. Dopo aver vinto lunedì la Pueba Villafranca de Ordizia, il britannico della BikeExchange Jayco ...Il muggiorese Giacomo Nizzolo vince in volata alla Vuelta Castilla y Leon, un mese dopo il ritiro al Campionato italiano ...