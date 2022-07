Veronica Lario ‘riappare’ al battesimo del nipote: elegantissima si è mostrata così (Di giovedì 28 luglio 2022) Veronica Lario non poteva perdersi il battesimo del nipotino Emanuele Silvio, nato dall’unione di Luigi e Federica. E, in quell’occasione documentata dai paparazzi, ha incontrato anche Marta Fascina. Veronica Lario è ben determinata a tutelare la propria privacy dopo il matrimonio naufragato con Silvio Berlusconi. Nonostante i rapporti tra i due negli anni non siano … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 28 luglio 2022)non poteva perdersi ildel nipotino Emanuele Silvio, nato dall’unione di Luigi e Federica. E, in quell’occasione documentata dai paparazzi, ha incontrato anche Marta Fascina.è ben determinata a tutelare la propria privacy dopo il matrimonio naufragato con Silvio Berlusconi. Nonostante i rapporti tra i due negli anni non siano … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

