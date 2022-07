Ucraina ultime notizie. Turchia, presto partirà la prima nave con grano ucraino (Di giovedì 28 luglio 2022) Kiev: «Mosca parla di negoziati solo per fermare contrattacco». Zelensky, aumenteremo export elettricità verso Ue. Kiev accusa Mosca di abbandonare i soldati morti per non pagare famiglie Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 28 luglio 2022) Kiev: «Mosca parla di negoziati solo per fermare contrattacco». Zelensky, aumenteremo export elettricità verso Ue. Kiev accusa Mosca di abbandonare i soldati morti per non pagare famiglie

MichelaRoi : RT @GustavoMichele6: Guerra Russia Ucraina, ultime notizie di oggi: missili russi vicino Kiev. Lavrov: Obiettivo è cambio di regime https:/… - CronacaSocial : ?? ULTIME NOTIZIE - Bambina perde la vita durante una gita fuori porta con il centro estivo. Cosa le è successo ??… - SoniaSamoggia : Quindi se la Meloni non vince bombarda Roma? E se incriminano Trump? - nkdogana : @iron_we @lucadoro_ @huitzli @RoryGreg1 @GabrieleMuccino Per caso c'erano i bus e i bagni separati per russofoni in… - GustavoMichele6 : Guerra Russia Ucraina, ultime notizie di oggi: missili russi vicino Kiev. Lavrov: Obiettivo è cambio di regime -