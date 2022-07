Tim Summer Hits 2022 stasera 28 luglio: quando inizia? Scaletta quinta puntata, orario, cantanti, Rai 2, quante puntate (Di giovedì 28 luglio 2022) La quinta serata del Tim Summer Hits 2022 andrà in onda stasera, giovedì 28 luglio, su Rai 2 sotto la conduzione di Stefano De Martino e Andrea Delogu: scopriamo quando inizia, l’orario, la Scaletta della quinta puntata, l’ordine di esibizione e quante puntate sono previste. Leggi anche: Alex e Cosmary perché si sono lasciati? Il cantante di... Leggi su donnapop (Di giovedì 28 luglio 2022) Laserata del Timandrà in onda, giovedì 28, su Rai 2 sotto la conduzione di Stefano De Martino e Andrea Delogu: scopriamo, l’, ladella, l’ordine di esibizione esono previste. Leggi anche: Alex e Cosmary perché si sono lasciati? Il cantante di...

CorriereUmbria : Tim Summer Hits, la musica fa cantare e ballare Rimini #timsummerhits #musica #rai2 #rimini - PascalMattia : @valeriolundini Ma che stregoneria è questa??? In contemporanea tu ed i vazzanikki siete su Rai 2 per i Tim Summer… - fanpage : Andrea Delogu ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro e volare alle Maldive: con lei ci sarebbe il fidanzato Lu… - marimarsalcedo7 : RT @blackma41625250: Stasera tim summer hits da Rimini in onda su raidue. #alexwyse - Demetra_pan : RT @blackma41625250: Stasera tim summer hits da Rimini in onda su raidue. #alexwyse -