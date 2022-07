Sudorazione eccessiva? Attenzione all’alimentazione | potresti avere alcune carenze

Leggi su chenews

(Di giovedì 28 luglio 2022) Laaumenta in maniera esponenziale nei mesi estivi. Ma non tutti sudano uguale.persone grondano acqua:e assicurati di non perdere queste vitamine e minerali. La bella stagione può essere complicata per diverse persone, soprattutto per coloro che sudanomente. Sebbene sudare sia importante in quanto aiuta il nostro corpo a rinfrescarsi o a espellere in una buona misura le tossine del corpo. Unapuò causare problemi perché scomoda, irritante e anche imbarazzante per alcuni. fonte foto: AdobeStockSudare dopo un allenamento è abbastanza naturale ed anche di buon auspicio per il proprio fisico. Ma se tendi a sudare troppo a causa dell’esposizione al calore o quando sei ...