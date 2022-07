Serie A: Discussione forte tra il ds e l’allenatore del Torino (Di giovedì 28 luglio 2022) 2022-07-27 22:41:36 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Mmomento di tensione nella città sportiva di Torino. il direttore sportivoDavid Vagnatti, e l’allenatore della squadraIvan Juric, ebbe una forte Discussione dialettica in cui vennero quasi alle mani. Direttore sportivo genovese Ha anche spinto l’allenatore croato e lo ha allontanato. Un membro dell’entità ha dovuto separarli. Nel video puoi vedere quanto l’italiano, come il croato, ha parlato a voce altaaccompagnato da una terza persona, quando Vagnati si infuria e spinge Juric. L’impiegato del Torino è costretto a separarli, mentre Juric sembra dire qualcosa all’italiano. Mentre questo dipendente della squadra torinese fa da mediatore tra i due, sia ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 28 luglio 2022) 2022-07-27 22:41:36 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Mmomento di tensione nella città sportiva di. il direttore sportivoDavid Vagnatti, edella squadraIvan Juric, ebbe unadialettica in cui vennero quasi alle mani. Direttore sportivo genovese Ha anche spintocroato e lo ha allontanato. Un membro dell’entità ha dovuto separarli. Nel video puoi vedere quanto l’italiano, come il croato, ha parlato a voce altaaccompagnato da una terza persona, quando Vagnati si infuria e spinge Juric. L’impiegato delè costretto a separarli, mentre Juric sembra dire qualcosa all’italiano. Mentre questo dipendente della squadra torinese fa da mediatore tra i due, sia ...

