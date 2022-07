Ravezzani attacca La Gazzetta | “Occultata lite Juric-Vagnati | fecero così anche con Calciopoli”

Pall_Gonfiato : #Ravezzani attacca #LaGazzetta: “Occultata lite #Juric-#Vagnati, fecero così anche con #Calciopoli...” -

Webmagazine24

Durissima quella di Fabio. Il giornalista di TeleLombardia scrive su twitter: "Prima la ... Nel mezzo Maldini cheGazidis. Il Milan merita di meglio" I tifosi del Milan si dividono sul ...contro Cristiano Ronaldo, ecco le sue dichiarazioni 'Ronaldo in una squadra di calcio è una zecca . È uno che infila la sua testa nella squadra, ne prende il sangue, si gonfia e poi la ... Ravezzani attacca Cristiano Ronaldo: "E' andato via dalla Juventus lasciandola in un mare di guai. E' un egoista..." L'Inter torna nuovamente sotto attacco, con il paragone alle altre big del nostro calcio: il messaggio non lascia dubbi.Blog Calciomercato.com: Buongiorno Sig. Ravezzani. Premetto che è di gran lunga, mia modesta opinione, uno dei migliori conduttori televisivi in ambito sportivo. Ho un ...