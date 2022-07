“Questione di giorni”. Stefano De Martino e Belen Rodriguez, piede sull’acceleratore: c’è già la location (Di giovedì 28 luglio 2022) Belen Rodriguez e Stefano De Martino, qualcosa bolle in pentola. Nelle settimane scorse la coppia aveva passato alcuni giorni di vacanza insieme. Le immagini pubblicate sui social mettono in chiaro una serenità e complicità ritrovate che molti fan sperano non vengano più messe in discussione. Con queste foto, spiegava Dagospia, Belen ha messo un freno alle avances di una donna del mondo dello spettacolo. “Gira voce che la showgirl argentina abbia voluto lanciare un messaggio preciso a una vispa ragazza della tv: è mio marito, non ti allargare. Di chi si tratta?”, scriveva il giornale diretto da Roberto D’Agostino. Non si sa, però, chi sia questa ragazza della televisione che Belen vorrebbe tenere lontana da suo marito. Ma qualcosa potrebbe succedere molto presto. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 28 luglio 2022)De, qualcosa bolle in pentola. Nelle settimane scorse la coppia aveva passato alcunidi vacanza insieme. Le immagini pubblicate sui social mettono in chiaro una serenità e complicità ritrovate che molti fan sperano non vengano più messe in discussione. Con queste foto, spiegava Dagospia,ha messo un freno alle avances di una donna del mondo dello spettacolo. “Gira voce che la showgirl argentina abbia voluto lanciare un messaggio preciso a una vispa ragazza della tv: è mio marito, non ti allargare. Di chi si tratta?”, scriveva il giornale diretto da Roberto D’Agostino. Non si sa, però, chi sia questa ragazza della televisione chevorrebbe tenere lontana da suo marito. Ma qualcosa potrebbe succedere molto presto. ...

Lavoratori_Ama : @MercurioPsi @Violett11315738 @Andhopp13 Il sacco nero, tra l'altro vietato da regolamento, è indubbiamente più com… - Katmas72 : @Luis_FreeSpirit @OrtigiaP @Incontricivili @Noiconsalvini @ForzaItalia @FratellidItalia Due giorni fa i responsabil… - swaglalla : RT @mxrcov: la tl di instagram piena solo di pubblicità e sponsorizzazioni e poi in mezzo qualche post di gente che conosci a cui metti lik… - OverpartyC : @tarmablu @lattesclero Si, proprio per una questione di tendenze... è venerdì sera, saremo in meno rispetto ai gior… - rosskywaIker : io due giorni fa: vi farò spammino con foto dei miei animali le foto in questione: -

Bonelli: 'Cingolani Inadeguato. Per la transizione servono le rinnovabili' ... lo ritiene un buon punto di partenza 'Sì, lo è, ma vogliamo essere ambiziosi, perché la questione ... portando il costo dell'energia in quei giorni tra 0 e 5 euro per MW/h. E' di queste cose che ... Il piano di Fridays for future per le elezioni: climatizzare le lotte sociali E allora il lavoro che uscirà da questi giorni di confronto e di politica (di cui parleremo in un ... E poi però c'è la prosaica, concreta questione del presente immediato, scoraggiante ma necessaria. I ... Rete8 ... lo ritiene un buon punto di partenza 'Sì, lo è, ma vogliamo essere ambiziosi, perché la... portando il costo dell'energia in queitra 0 e 5 euro per MW/h. E' di queste cose che ...E allora il lavoro che uscirà da questidi confronto e di politica (di cui parleremo in un ... E poi però c'è la prosaica, concretadel presente immediato, scoraggiante ma necessaria. I ... Calciomercato Pescara: ultima offerta a Maiorino, per Ghion questione di giorni