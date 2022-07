Programmi TV di stasera, giovedì 28 luglio 2022. Berlusconi a Zona Bianca (Di giovedì 28 luglio 2022) FBI Most Wanted Rai1, ore 21.25: Don Matteo Fiction con Terence Hill, Nino Frassica. 12x06- Non Dire Falsa Testimonianza: Una donna viene trovata in fin di vita. La figlia di lei, Chiara, dice di sapere chi è stato: Don Matteo, suo padre. L’accusa è doppiamente sconvolgente. Mentre Anna e il maresciallo si battono per dimostrare la sua innocenza, il sacerdote si chiude nel mutismo. Rai2, ore 21.20: Summer Hits Musicale. Nuova puntata del TIM Summer Hits, lo show musicale dell’estate di Rai 2 condotto in prima serata da Andrea Delogu e Stefano De Martino, in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia. Città protagonista di questa nuova tappa, ancora una volta Rimini che, da Piazzale Fellini, a pochi passi dal mare, ospiterà nuovamente il palco del festival musicale dell’estate di Rai 2 con la promessa di far cantare e ballare gli italiani direttamente nelle loro case, insieme ai ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 28 luglio 2022) FBI Most Wanted Rai1, ore 21.25: Don Matteo Fiction con Terence Hill, Nino Frassica. 12x06- Non Dire Falsa Testimonianza: Una donna viene trovata in fin di vita. La figlia di lei, Chiara, dice di sapere chi è stato: Don Matteo, suo padre. L’accusa è doppiamente sconvolgente. Mentre Anna e il maresciallo si battono per dimostrare la sua innocenza, il sacerdote si chiude nel mutismo. Rai2, ore 21.20: Summer Hits Musicale. Nuova puntata del TIM Summer Hits, lo show musicale dell’estate di Rai 2 condotto in prima serata da Andrea Delogu e Stefano De Martino, in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia. Città protagonista di questa nuova tappa, ancora una volta Rimini che, da Piazzale Fellini, a pochi passi dal mare, ospiterà nuovamente il palco del festival musicale dell’estate di Rai 2 con la promessa di far cantare e ballare gli italiani direttamente nelle loro case, insieme ai ...

