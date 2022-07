Profumo di mare? Anche a casa con i nuovi diffusori per l'estate (Di giovedì 28 luglio 2022) Un po’ come il Natale, Anche l’estate “veste” la casa delle sue atmosfere e dei suoi aromi con diffusori e candele profumate. Fresche, rilassanti, spesso agrumate o marine, le fragranze estive per la casa contengono note che evocano il relax delle vacanze e diffondono un’atmosfera tranquilla. Essenze quasi di benessere che aiutano a rilassare la mente e ad alleggerire l’attesa della partenza. Fragranze per la casa, atmosfere estive tra candele, bastoncini e spray profumati guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 28 luglio 2022) Un po’ come il Natale,l’“veste” ladelle sue atmosfere e dei suoi aromi cone candele profumate. Fresche, rilassanti, spesso agrumate o marine, le fragranze estive per lacontengono note che evocano il relax delle vacanze e diffondono un’atmosfera tranquilla. Essenze quasi di benessere che aiutano a rilassare la mente e ad alleggerire l’attesa della partenza. Fragranze per la, atmosfere estive tra candele, bastoncini e spray profumati guarda le foto ...

