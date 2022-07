Petrolio: in calo a New York con pil Usa, a 97,11 dollari (Di giovedì 28 luglio 2022) Il Petrolio in calo a New York con la contrazione dell'economia americana. Le quotazioni del greggio perdono lo 0,2% a 97,11 dollari al barile. . 28 luglio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 28 luglio 2022) Ilina Newcon la contrazione dell'economia americana. Le quotazioni del greggio perdono lo 0,2% a 97,11al barile. . 28 luglio 2022

