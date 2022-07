Per Meloni serve un’alleanza solida: “Si vince e si perde insieme” (Di giovedì 28 luglio 2022) ROMA – Per Giorgia Meloni serve un’alleanza solida: “Agli alleati abbiamo ribadito che per avere un governo forte e duraturo è necessaria una alleanza solida. Si vince e si perde insieme. Sono contenta che alla fine abbia prevalso per tutti il buonsenso”, ha affermato la presidente di Fratelli d’Italia nel corso della direzione nazionale del L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Giorgia Meloni chiede le elezioni Giorgia Meloni vuole l’elezione diretta del presidente della Repubblica “Fratelli d’Italia si conferma come partito granitico e leale”, parola di Giorgia Meloni Meloni avverte: ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 28 luglio 2022) ROMA – Per Giorgia: “Agli alleati abbiamo ribadito che per avere un governo forte e duraturo è necessaria una alleanza. Sie si. Sono contenta che alla fine abbia prevalso per tutti il buonsenso”, ha affermato la presidente di Fratelli d’Italia nel corso della direzione nazionale del L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Giorgiachiede le elezioni Giorgiavuole l’elezione diretta del presidente della Repubblica “Fratelli d’Italia si conferma come partito granitico e leale”, parola di Giorgiaavverte: ...

