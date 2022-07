Padova, No vax escluso dalla lista di trapianti di polmone. I medici: 'Idee paranoiche sul Covid' (Di giovedì 28 luglio 2022) No vax escluso dalla lista dei trapianti di polmone perché ritenuto 'non idoneo' dall'equipe medica, in virtù delle sue 'Idee paranoiche' sul Covid . Gianni Tollardo , un bellunese di 55 anni affetto ... Leggi su leggo (Di giovedì 28 luglio 2022) No vaxdeidiperché ritenuto 'non idoneo' dall'equipe medica, in virtù delle sue '' sul. Gianni Tollardo , un bellunese di 55 anni affetto ...

repubblica : Padova, No vax perde posto in lista per trapianto del polmone: 'Non è idoneo per le sue idee paranoiche sul Covid'… - NurseTimes : RT @MassimoRandolfi: Padova, no vax escluso da lista trapianti per “idee paranoiche” sul Covid - _A_mors : RT @repubblica: Padova, No vax perde posto in lista per trapianto del polmone: 'Non è idoneo per le sue idee paranoiche sul Covid' [di Enri… - pietro30199674 : RT @repubblica: Padova, No vax perde posto in lista per trapianto del polmone: 'Non è idoneo per le sue idee paranoiche sul Covid' [di Enri… - rimmon1971 : RT @doomboy: @ProfCampagna @Dan_skorpio87 Com'è andata la questione è stato spiegato chiaramente qui, per altro, senza click bait: https:/… -