Ok Cdm a golden power su Fastweb e Wind 3 per il 5G. Sì anche a 11 progetti di impianti eolici (Di giovedì 28 luglio 2022) Via libera anche a due decreti attuativi di attuazione della legge delega di riforma del processo civile e dell’Ufficio per il processo nell’ambito del Pnrr Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 28 luglio 2022) Via liberaa due decreti attuativi di attuazione della legge delega di riforma del processo civile e dell’Ufficio per il processo nell’ambito del Pnrr

IoSonoIlNoce : RT @TgLa7: Ok #Cdm a golden power su #Fastweb e #Wind 3 per il #5G e a 11progetti di impianti eolici. Otto in #Puglia, tre in #Basilicata.… - TgLa7 : Ok #Cdm a golden power su #Fastweb e #Wind 3 per il #5G e a 11progetti di impianti eolici. Otto in #Puglia, tre in… - quaranta_vito : Sapete cos'è il #GoldenPower? No? Il Presidente della Repubblica li ha chiamati 'affari correnti' ?? Pensate alla ca… - AntonellaBat70 : Evvaiii! I Golden power non si contano più, grazie super Mario - LaRoss93718963 : OT i golden power non si contano più -