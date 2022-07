Nuoto | Martinenghi | “Vogliamo ripetere i successi dello scorso anno”

Leggi su sportface

"Si sente l'emozione per l'estate azzurra:degli sportivi italiani. Personalmente non vedo l'ora di gareggiare in un grande evento davanti al pubblico di casa. Il record del mondo? Da qui a qualchequalche cosa verrà fuori. Non è un obiettivo immediato, vediamo. Il primo obiettivo, adesso, è esultare davanti al pubblico di Roma". Queste sono le parole di un entusiasta Nicolò, non ancora sazio didopo l'oro nei 100 rana e nella 4×100 mista ai Mondiali di Budapest. Il nuotatore lombardo, tra i migliori azzurri del palcoscenico degli sport acquatici, ha offerto alcune dichiarazioni in ottica Campionati Europei di Roma, ai microfoni di Sky Sport.