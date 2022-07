Napoli | sorpreso alla Motorizzazione con una microcamera | denunciato

(Di giovedì 28 luglio 2022) Un cittadino indiano di 42 anni è stato scoperto da un funzionario dellacivile prima della sessione d’esami con un unanascosta in una mascherina. Si è presentato con un unacon microfono collegato a un wi-fi portatile nascosta in una mascherina. Ma un cittadino indiano di 42 anni è stato scoperto

puntomagazine : Sorpreso con microcamera durante l’esame della patente. Il denunciato aveva nascosto il dispositivo nella mascherin… - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Napoli, sorpreso alla Motorizzazione con un microfono: denunciato - ottopagine : Motorizzazione civile: sorpreso con una microcamera durante l’esame: denunciato #Napoli - DoctorDeathStar : RT @SkyTG24: Napoli, sorpreso alla Motorizzazione con un microfono: denunciato - SkyTG24 : Napoli, sorpreso alla Motorizzazione con un microfono: denunciato -

Cronache della Campania

...di via Argine a. Ma i poliziotti, avvicinati da un funzionario della struttura, sono intervenuti: l'addetto ha raccontato loro che, poco prima, durante la sessione d'esame, avevaun ...Dovrà restituire circa 20mila euro il dipendente Eava falsificare il proprio cartellino per dichiarare ore di straordinario mai effettuate. Con lui, scoperto un altro collega, che invece non ha ammesso l'illecito e sarà licenziato: potrà, ... Napoli, sorpreso in auto con una pistola: arrestato Tentata truffa alla motorizzazione di via Argine a Napoli. Ma i poliziotti, avvicinati da un funzionario della struttura, sono intervenuti. L'addetto ha ...Poco più di un allenamento. Luciano Spalletti ha tagliato corto così dopo il 2-2, acciuffato nel finale, contro l'Adana Demirspor di Montella nel terzo test estivo ed il primo del ritiro di Castel di ...