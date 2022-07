Mondo del cinema in lutto: è morto l’attore che ha recitato in Titanic (Di giovedì 28 luglio 2022) Tragico lutto nel Mondo del cinema: è morto il famoso attore che ha recitato nel film Titanic, la drammatica notizia sconvolge tutti. A distanza di qualche giorno dalla drammatica notizia che ha visto come protagonista l’amata attrice ritrovata morta da suo figlio, ne arriva un’altra ancora più sconvolgente: il famoso attore che ha recitato in Titanic è morto. A dare la notizia del tragico lutto, è stata proprio la sua famiglia, che con una nota ha annunciato la sua scomparsa e la cause della dipartita. Inutile raccontarvi la reazione dei suoi tanti ammiratori, che sono rimasti completamente sotto shock. Film Titanic. Credits: InstagramC’è chi ha visto Titanic una sola ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 28 luglio 2022) Tragiconeldel: èil famoso attore che hanel film, la drammatica notizia sconvolge tutti. A distanza di qualche giorno dalla drammatica notizia che ha visto come protagonista l’amata attrice ritrovata morta da suo figlio, ne arriva un’altra ancora più sconvolgente: il famoso attore che hain. A dare la notizia del tragico, è stata proprio la sua famiglia, che con una nota ha annunciato la sua scomparsa e la cause della dipartita. Inutile raccontarvi la reazione dei suoi tanti ammiratori, che sono rimasti completamente sotto shock. Film. Credits: InstagramC’è chi ha vistouna sola ...

CottarelliCPI : Sono appena uscite le previsioni del FMI sulla crescita del PIL nel mondo nel 2022. Tra i principali paesi avanzati… - Agenzia_Ansa : Per la prima volta in Giappone il ministero della Salute ha approvato un risarcimento per la famiglia di una person… - mara_carfagna : Sono ancora sconcertata dalla mancanza di visione di chi ha interrotto un’esperienza apprezzata da cittadini, impre… - everyday_kinton : RT @Tagota14: La mia Pietà Un autoritratto che racconta i drammi del mondo E: Mi sono autoritratto Volevo che fosse un amore paterno a espr… - MIKEGARC1A777 : I campioni del mondo sono in Italia -