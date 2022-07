Lazio, serve un tempo limite per cedere Milinkovic (Di giovedì 28 luglio 2022) Squadra quasi completa, forse manca ancora un terzino di fascia di piede sinistro ma la rivoluzione è compiuta. In due sessioni estive di mercato, considerando anche i prossimi arrivi di Provedel e Vecino, sono quattordici i nuovi giocatori che il presidente Lotito ha regalato a Sarri (quasi tutti chiesti dal tecnico) per dimenticare Inzaghi e aprire in modo definitivo il nuovo corso. Il progetto prende forma, l'allenatore toscano può essere soddisfatto e ora resta solo il nodo Milinkovic. C'è anche Luis Alberto che può partire ma è stato già individuato il sostituto, il serbo Ilic del Verona: di sicuro la perdita dello spagnolo sarebbe grave ma il giovane centrocampista può essere lo stesso utile negli schemi biancocelesti. Grave, invece, può rivelarsi la fuga di Sergej ad agosto. Per carità, l'offerta irrinunciabile può arrivare in qualsiasi momento, il mercato è ... Leggi su iltempo (Di giovedì 28 luglio 2022) Squadra quasi completa, forse manca ancora un terzino di fascia di piede sinistro ma la rivoluzione è compiuta. In due sessioni estive di mercato, considerando anche i prossimi arrivi di Provedel e Vecino, sono quattordici i nuovi giocatori che il presidente Lotito ha regalato a Sarri (quasi tutti chiesti dal tecnico) per dimenticare Inzaghi e aprire in modo definitivo il nuovo corso. Il progetto prende forma, l'allenatore toscano può essere soddisfatto e ora resta solo il nodo. C'è anche Luis Alberto che può partire ma è stato già individuato il sostituto, il serbo Ilic del Verona: di sicuro la perdita dello spagnolo sarebbe grave ma il giovane centrocampista può essere lo stesso utile negli schemi biancocelesti. Grave, invece, può rivelarsi la fuga di Sergej ad agosto. Per carità, l'offerta irrinunciabile può arrivare in qualsiasi momento, il mercato è ...

