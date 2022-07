Juventus, TMW: “Ecco due nomi se parte Alex Sandro” (Di giovedì 28 luglio 2022) Juventus Alex Sandro- La Juventus continua il suo ritiro a Dallas, in tournèe Americana. Ieri il club bianconero ha svolto un lavoro di scarico dopo le forze perse nel match di ieri notte contro il Barcellona. Cherubini e Arrivabene sono attivissimi sul mercato, soprattutto dopo che è sopraggiunta la preoccupazione per l’infortunio di Pogba. Il Francese potrà addirittura, nel peggiore dei casi, tornare nel 2023 e saltare un pezzo importante di campionato con la Juventus. Per quanto riguarda la fascia sinistra, i Bianconeri sono attenti a vari obbiettivi nel caso, Alex Sandro partisse. Il Brasiliano non è più insostituibile, anzi, è stato sempre messo al centro delle polemiche legati ai pessimi risultati della Juventus delle scorse stagioni. Se ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 28 luglio 2022)- Lacontinua il suo ritiro a Dallas, in tournèe Americana. Ieri il club bianconero ha svolto un lavoro di scarico dopo le forze perse nel match di ieri notte contro il Barcellona. Cherubini e Arrivabene sono attivissimi sul mercato, soprattutto dopo che è sopraggiunta la preoccupazione per l’infortunio di Pogba. Il Francese potrà addirittura, nel peggiore dei casi, tornare nel 2023 e saltare un pezzo importante di campionato con la. Per quanto riguarda la fascia sinistra, i Bianconeri sono attenti a vari obbiettivi nel caso,partisse. Il Brasiliano non è più insostituibile, anzi, è stato sempre messo al centro delle polemiche legati ai pessimi risultati delladelle scorse stagioni. Se ...

