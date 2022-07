Juventus, De Ligt: “Scelsi i Bianconeri solo per Sarri” (Di giovedì 28 luglio 2022) Juventus DE Ligt- La Juventus continua il suo mercato in entrata, facendo attenzione ai vari obbiettivi di mercato, anche in uscita. Oggi allenamento muscolare per gli uomini di Allegri che recuperano, dopo le forze sprecate contro il Barcellona ieri notte. Matthijs De Ligt, ex difensore della Juventus, è tornato a parlare ad Espn della sua esperienza a Torino, considerata dall’Olandese non del tutto positiva. Ha parlato del suo primo allenatore, Maurizio Sarri elogiandolo per il suo gioco. Ecco di seguito, le parole dell’ex Ajax: Sulla scelta, per Maurizio Sarri: “Scelsi di andare alla Juve con l’idea di giocare un calcio più offensivo perché l’allenatore era Sarri: ha una grande reputazione per ciò che ha fatto con Napoli e Chelsea ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 28 luglio 2022)DE- Lacontinua il suo mercato in entrata, facendo attenzione ai vari obbiettivi di mercato, anche in uscita. Oggi allenamento muscolare per gli uomini di Allegri che recuperano, dopo le forze sprecate contro il Barcellona ieri notte. Matthijs De, ex difensore della, è tornato a parlare ad Espn della sua esperienza a Torino, considerata dall’Olandese non del tutto positiva. Ha parlato del suo primo allenatore, Maurizioelogiandolo per il suo gioco. Ecco di seguito, le parole dell’ex Ajax: Sulla scelta, per Maurizio: “di andare alla Juve con l’idea di giocare un calcio più offensivo perché l’allenatore era: ha una grande reputazione per ciò che ha fatto con Napoli e Chelsea ...

GoalItalia : ?? TRANSFER TALK LIVE SU TWITCH ?? ? Allarme Pogba: qual è la situazione, quali sono le idee della Juventus ?? Le pa… - pisto_gol : De Ligt: 'Avevo scelto la Juve per Sarri, ma è rimasto solo un anno' In parole povere : Allegri? No grazie - EnricoTurcato : Nel 2022 la Juventus ? Vlahovic Zakaria Gatti Di Maria Pogba Cambiaso #Bremer ? Bentancur Kulusevski Morata Dy… - WonderfulRose_ : De Ligt sputtana la Juve Fede Berna dice che sarà sempre il primo tifoso della Juventus Le differenze - MarioGuglielmi : RT @_alessandra27_: Matthjis De Ligt ossessionato dalla Juventus FC. non vedeva l'ora di andarsene e continua a parlare di Juve. basta, sup… -