Guerra in Ucraina: è iniziata la terza fase del conflitto con la controffensiva di Kiev (Di giovedì 28 luglio 2022) L'analisi del Generale Maurizio Boni sugli sviluppi del conflitto e sul valore strategico dell'attuale controffensiva Ucraina nel settore di Kherson. Maurizio Boni : Generale di Corpo d'Armata è stato il vice comandante dell'Allied Rapid Reaction Corps (ARRC) di Innsworth (Regno Unito), capo di stato maggiore del NATO Rapid Reaction Corps Italy (NRDC-ITA) di Solbiate Olona (Varese), nonché capo reparto pianificazione e politica militare dell'Allied Joint Force Command Lisbon (JFCLB) a Oeiras (Portogallo). Il Generale Maurizio Boni Per comprendere il significato delle azioni controffensive intraprese nel settore di Kherson dall'Esercito di Kiev nelle ultime quarantott'ore, bisogna considerare lo sviluppo geografico del fronte ucraino da nord a sud e le priorità che gli invasori e i difensori attribuiscono a ciascun ...

