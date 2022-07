Figc | stop alle multiproprietà nel calcio Ma solo dal 2028 29 - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di giovedì 28 luglio 2022) Aurelio De Laurentiis Roma, 28 luglio 2022 -nel mondo del. Non da subito però, ma dall'inizio della stagione/2029. Lo ha deciso in giornata il Consiglio Federale, ...

Aurelio De Laurentiis Roma, 28 luglio 2022 -alle multiproprietà nel mondo del calcio. Non da subito però, ma dall'inizio della stagione ... l'annuncio del numero della, Gabriele Gravina . La ...Lo ha annunciato il numero uno della, Gabriele Gravina, al termine del consiglio federale di oggi, in merito al divieto di multiproprietà tra due società partecipanti a due campionati ...La scadenza del divieto di proprietà di più club è stata prorogata fino al 2028-29. Così il produttore cinematografico potrà continuare a possedere Napoli e Bari ..."L’indebitamento delle Leghe di A, B e C ha raggiunto i 5 miliardi e 381 mln di euro a fronte di un Patrimonio Netto di € ...