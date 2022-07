Elezioni 2022, Conte: “Priorità centrodestra spartizione collegi” (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – “Le nostre Priorità: salario minimo per chi ha stipendi da 2 o 3 euro l’ora, taglio delle tasse sul lavoro per aumentare gli stipendi, aiuti a famiglie e imprese sulle bollette. Le Priorità del centrodestra: la spartizione di collegi elettorali e posti di potere”. Lo scrive su Twitter il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, postando la foto di un appunto, scritto a mano e firmato dai leader del centrodestra, con la divisione dei collegi tra i partiti del centrodestra. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – “Le nostre: salario minimo per chi ha stipendi da 2 o 3 euro l’ora, taglio delle tasse sul lavoro per aumentare gli stipendi, aiuti a famiglie e imprese sulle bollette. Ledel: ladielettorali e posti di potere”. Lo scrive su Twitter il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe, postando la foto di un appunto, scritto a mano e firmato dai leader del, con la divisione deitra i partiti del. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

ItalyMFA : #Politiche2022???Indette per #25settembre le elezioni politiche per il rinnovo delle Camere ?Se sei iscritto AIRE ri… - ItaliaViva : Elezioni 2022, @matteorenzi: 'Obiettivo 5%, convinti di poterci arrivare' - fattoquotidiano : Elezioni, De Magistris: “Mi candido a Napoli e propongo un’alleanza a Conte” – Video - LuciaLaVita1 : RT @La7tv: #lariachetira @a_padellaro (Il Fatto Quotidiano): 'Il PD ha deciso serenamente di perdere le elezioni. A Letta chiederei perché… - TelemiaLaTv : Elezioni, Salvini: “Centrodestra d’accordo su tutto, anche sul Ponte sullo Stretto che la sinistra non vuole” -