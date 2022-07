De Ligt torna sull’esperienza alla Juventus: “La scelsi per Sarri, ma dopo un anno purtroppo andò via” (Di giovedì 28 luglio 2022) A poche settimane dal suo trasferimento al Bayern Monaco, Matthijs De Ligt è tornato a parlare della sua esperienza alla Juventus, e lo ha fatto all’interno di un’intervista concessa a Espn. Tanti gli argomenti toccati dal difensore olandese, a partire dai motivi che lo spinsero a scegliere la squadra bianconera: “Ho scelto di andare alla Juventus perché pensavo di giocare un calcio più offensivo. Infatti, all’epoca l’allenatore era Maurizio Sarri. Pensavo che con lui, dopo quanto fatto vedere al Napoli e al Chelsea, avremmo avuto uno stile di gioco molto simile a quello dell’Ajax. purtroppo, però, Sarri è andato via dopo appena un anno.“ Il neo difensore del Bayern si è poi ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) A poche settimane dal suo trasferimento al Bayern Monaco, Matthijs Deto a parlare della sua esperienza, e lo ha fatto all’interno di un’intervista concessa a Espn. Tanti gli argomenti toccati dal difensore olandese, a partire dai motivi che lo spinsero a scegliere la squadra bianconera: “Ho scelto di andareperché pensavo di giocare un calcio più offensivo. Infatti, all’epoca l’allenatore era Maurizio. Pensavo che con lui,quanto fatto vedere al Napoli e al Chelsea, avremmo avuto uno stile di gioco molto simile a quello dell’Ajax., però,è andato viaappena un.“ Il neo difensore del Bayern si è poi ...

ZonaBianconeri : RT @sportface2016: #DeLigt torna sull'esperienza alla #Juventus: 'La scelsi per #Sarri, ma dopo un anno purtroppo andò via” - sportface2016 : #DeLigt torna sull'esperienza alla #Juventus: 'La scelsi per #Sarri, ma dopo un anno purtroppo andò via” - Nicole08038756 : @salpaladino Vero, ma non c' era da esaltarsi neanche prima, usciti dybala de ligt chiellini, ad oggi siamo gli ste… - hortominnesota : @juvegreek Detto sinceramente bremer è meno Forte di de ligt, il sostituto di Chiellini non c'è, Pogba gia rotto, d… - cesololinter194 : - Chiesa, SE torna bene da un infortunio e Chiesa è un giocatore tipo zaniolo quindi occhio. - Bremer, fortissimo,… -