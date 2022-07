Chip Ganassi e Alex Palou ai ferri corti | ora si va in tribunale

F1ingenerale_ : #INDYCAR | Chip Ganassi Racing inizia l'azione legale contro Alex #Palou - DanieleFassina : RT @P300it: Indycar | Chip Ganassi Racing avvia una causa legale contro Álex Palou ? di Federico Benedusi ?? - P300it : Indycar | Chip Ganassi Racing avvia una causa legale contro Álex Palou ? di Federico Benedusi ??… - PelleMotorsport : Cadillac Racing continua lo sviluppo del proprio prototipo #motorsport #pellemotorsport #passion #motori -

F1inGenerale

Chi bisogna tenere d'occhio Marcus Ericsson (Racing #8) " Lo svedese è sempre primo in campionato, ma ora il suo distacco dagli inseguitori è davvero minimo Will Power (Team Penske #12) ...Iowa, Gara 2 1 Pato O'Ward Schmidt/McLaren 300 giri 2 Will Power Team Penske 4.248 3 Scott McLaughlin Team Penske 9.446 4 Scott DixonRacing 11.150 5 Jimmie JohnsonRacing ... IndyCar | Chip Ganassi Racing inizia l'azione legale contro Alex Palou Il Chip Ganassi Racing ha deciso di citare in giudizio Alex Palou dopo che il pilota spagnolo ha firmato un contratto per passare con il team McLaren per il 2023.Chip Ganassi Racing inizia una causa civile contro Alex Palou: si prospetta un pagamento milionario per portare il campione IndyCar in McLaren ...