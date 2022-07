Calciomercato Milan – De Ketelaere rinuncia ad una parte di ingaggio (Di giovedì 28 luglio 2022) Charles De Ketelaere ha fatto un passo importante verso il Milan, rinunciando ad una parte di ingaggio pur di trasferirsi in rossonero Leggi su pianetamilan (Di giovedì 28 luglio 2022) Charles Deha fatto un passo importante verso ilndo ad unadipur di trasferirsi in rossonero

lucabianchin7 : Grande passo avanti nella trattativa per #DeKetelaere: il #Milan ha alzato l’offerta e il belga è più vicino. In at… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, #DeKetelaere rinuncia ad una parte di ingaggio per agevolare la chiusura della trattativa… - Gazzetta_it : Svolta Milan, De Ketelaere vicinissimo: si chiude a 31 milioni più 4 di bonus #calciomercato - REawrightzz : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Milan, #DeKetelaere rinuncia ad una parte di ingaggio per agevolare la chiusura della trattativa con il #Cl… - sportli26181512 : Milan, De Ketelaere rinuncia a una parte dello stipendio per agevolare la chiusura: Sta entrando nelle battute fina… -